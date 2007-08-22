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George Harrisons All Things Must Pass
GEORGE HARRISON’S MASTERPIECE ALL THINGS MUST PASS CELEBRATED WITH SUITE OF NEW 50TH ANNIVERSARY EDITIONS
EXCLUSIVE ALL THINGS MUST PASS SCRAPBOOK FEATURES ARCHIVAL NOTES, TRACK-BY-TRACK ANNOTATION, RARE PHOTOS, MEMORABILIA AND MORE
VERY LIMITED EDITION UBER DELUXE INCLUDES 8LPS AND 5CDS IN SPECIALLY DESIGNED WOODEN CRATE ALONG WITH ELABORATE EXPANDED SCRAPBOOK, LASER CUT WOOD DETAILING FROM OAK TREE IN GEORGE’S GARDEN, 1/6 SCALE REPLICAS OF GNOMES FEATURED ON ICONIC COVER, LITHOGRAPHS AND MORE
TODAY’S LAUNCH HERALDED WITH PREMIERE OF PREVIOUSLY UNRELEASED AND REMIXED ‘RUN OF THE MILL’ (TAKE 36), AVAILABLE NOW TO STREAM AND DOWNLOAD AND WITH AN OFFICIAL MUSIC VIDEO
THE GEORGE HARRISON ESTATE FIRST MARKED ALBUM’S 50TH ANNIVERSARY IN NOVEMBER 2020 WITH RELEASE OF NEW STEREO MIX OF THE TRANSCENDENT TITLE SONG
AVAILABLE 6TH AUGUST VIA CAPITOL/UMe
Pre-Order All Things Must Pass 50th Anniversary Edition: https://georgeharrison.lnk.to/AllThingsMustPassDeluxePR
Watch/Share Album Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=NvoEtEx95tk
Watch/Share “Run Of The Mill” (Take 36) Video: https://www.youtube.com/watch?v=oei34s1W95c
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